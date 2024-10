"Non ci si può definire attivista del clima se si ignora la sofferenza dei popoli colonizzati ed emarginati: il silenzio significa complicità con il genocidio" in Palestina. Greta Thunberg sale su un camioncino e arringa, kefiah avvolta intorno al collo, il migliaio di partecipanti alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi hanno sfilato a Milano con partenza da largo Cairoli.

"I palestinesi hanno vissuto per decenni sotto l'oppressione soffocante di un regime di apartheid e nell'ultimo anno, con il genocidio in diretta streaming di Israele, il mondo ha nuovamente abbandonato la Palestina", sottolinea l'attivista svedese. Violenze, oppressioni, genocidi, ecocidi, carestie, guerre, colonialismo: per Thunberg "le cose sono tutte interconnesse".

Intanto dal corteo rispondono in coro: "Palestina libera". I duri e puri, anche loro avvolti dalla Kefiah, scandiscono lo slogan: "Intifada fino alla vittoria". Tanti i cartelli, qualcuno chiede la decolonizzazione integrale: Palestina libera "from the River to the Sea".