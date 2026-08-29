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Grosseto, uomo trovato morto in un laghetto artificiale: era scomparso da casa

Proseguono intanto nel Grossetano le ricerche di una donna di 86 anni scomparsa

Sommozzatori - Archivio
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29 agosto 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato trovato senza vita nella serata di venerdì 28 agosto un uomo del quale era stata segnalata la scomparsa in provincia di Grosseto. Il ritrovamento è avvenuto in località Pomonte, nel territorio comunale di Scansano, dove erano state avviate le ricerche. Attivati dai carabinieri, i vigili del fuoco del comando di Grosseto hanno raggiunto la zona e avviato le operazioni per individuare l'uomo.

Nel corso delle ricerche, la squadra dei vigili del fuoco ha localizzato il corpo all'interno di un laghetto artificiale. L'uomo era ormai privo di vita. Per consentire il recupero della salma è stato richiesto l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze.

Un'altra persona scomparsa

Nel frattempo proseguono nel Grossetano anche le ricerche di un'altra persona scomparsa. Si tratta di una donna di 86 anni, della quale non si hanno notizie nel territorio del comune di Roccalbegna.

Le attività sono tuttora in corso e vedono impegnate due squadre del comando dei vigili del fuoco di Grosseto, il posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, unità cinofile e unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco.

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scomparsa morte ricerca vigili del fuoco carabinieri sommozzatori
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