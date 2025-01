Una gru fissa da cantiere è crollata questa mattina all'interno di un'area condominiale in costruzione a Roma, in via Giana Anguissola. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9.30 sul posto. Una parte della gru è crollata su di un balcone al quinto piano di un palazzo di sei piani, mentre una parte del braccio è crollata su un'autovettura, distruggendola.

Non ci sono stati feriti, ma per precauzione sono state fatte evacuare tre famiglie residenti nel palazzo ed è stata recintata l'intera area.