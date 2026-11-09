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Hello Kitty, Figini (Sanrio): 'cute non più aggettivo ma modo di vivere'

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09 novembre 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il risultato della ricerca è molto chiaro e positivo. Il concetto di 'cute' non è più un semplice aggettivo, ma è diventato un verbo, un modo di vivere attraverso cui le persone possono esprimersi. Questo si manifesta in forme molto diverse: dall'indossare una maglietta di Hello Kitty al prendere un caffè con un'amica in un Hello Kitty Caffè, magari dimenticandosi del telefono perché l'atmosfera coinvolge. Tutti questi elementi creano una connessione umana a un livello superiore. È ciò che Hello Kitty comunica da oltre 50 anni ed è il messaggio che vogliamo portare nel mondo". Sono le parole di Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio (Emea, India e Oceania) e Mr Men (Worldwide), in occasione dell'inaugurazione di 'Hello Kitty: Beyond Cute', presso la Galerie Joseph di Parigi. Una grande attivazione esperienziale pensata per trasformare i dati della prima grande ricerca europea sul significato contemporaneo del 'cute', realizzata da OnePoll per Sanrio, in un percorso da vivere e condividere, esplorando il concetto di 'cute' non più soltanto come aggettivo, ma come modo di esprimersi e relazionarsi con gli altri.

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