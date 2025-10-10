circle x black
Cerca nel sito
 

Ia, Moige presenta dati su rapporto tra giovani e digitale

Ia, Moige presenta dati su rapporto tra giovani e digitale
10 ottobre 2025 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quanto tempo trascorrono online i ragazzi? In che modo l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il loro modo di studiare, comunicare e imparare? E chi li prepara ad affrontare rischi e opportunità del mondo digitale? A queste domande risponde EduCyber Generations, l’evento promosso dal Moige (Movimento Italiano Genitori), previsto lunedì 13 ottobre alla Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini dove saranno presentati i nuovi dati dell’Istituto Piepoli sull’uso del digitale e dell’Intelligenza Artificiale tra bambini e adolescenti italiani. La ricerca fotografa un universo in continua evoluzione, dove la linea di confine tra vita online e offline è sempre più sottile. Al centro dell’incontro, le strategie per proteggere i minori dalle insidie del web, contrastare cyberbullismo e dipendenze digitali, e al tempo stesso promuovere un uso consapevole e sicuro della rete.

L’appuntamento rientra nel progetto sociale intergenerazionale del Moige, volto a diffondere una nuova cultura della cittadinanza digitale, attraverso la collaborazione tra famiglie, scuole, istituzioni e imprese. Tra i relatori figurano rappresentanti del mondo politico, delle forze dell’ordine e del settore privato: Livio Gigliuto (Istituto Piepoli), senatore Maurizio Gasparri (Presidente del Gruppo di Forza Italia), Nunzia Ciardi (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Ivano Gabrielli (Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica), On. Elena Bonetti, Sen. Lavinia Mennuni, Sandra Cioffi (Cnu agcom), Veronica Nicotra (Anci), Fabrizio Iaccarino (Enel), Diego Ciulli (Google Italia), Andreana Esposito (Poste Italiane) e la content creator Angelica Massera, testimonial dell’iniziativa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
digitale Intelligenza Artificiale cyberbullismo dipendenze digitali cittadinanza digitale educazione
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza