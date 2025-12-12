No allo “shopping dopante”, ispirarsi “alla piccolezza e all’umiltà “ anche nella scelta dei regali di Natale. E’ l’invito del Papa dalle pagine della rivista “Piazza S. Pietro’ diretta da padre Enzo Fortunato. Rispondendo ad un lettore, Papa Leone XIV affronta tre temi centrali del Natale. Anzitutto richiama l’importanza della testimonianza cristiana come via per far incontrare ai giovani Cristo: una testimonianza semplice, autentica, maturata nella preghiera, nella vita comunitaria e nella consapevolezza di essere “continuamente amati da Dio”.

Il Papa invita poi a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta: “Evitiamo lo shopping dopante”, scrive, che trasforma i doni in oggetti del desiderio invece che segni di bellezza e di speranza. E propone un gesto capace di restituire senso alla festa: “Invitiamo alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola”. Per il Pontefice, la povertà – materiale ed esistenziale – resta”un’urgenza non rinviabile”, come richiamato anche nell’Esortazione apostolica Dilexi te.