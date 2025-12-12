circle x black
Cerca nel sito
 

Il monito del Papa sul Natale: "No allo shopping dopante"

Il Pontefice dalle pagine della rivista Piazza S. Pietro: "Invitiamo alla cena una famiglia povera o anche solo una persona sola"

Il monito del Papa sul Natale:
12 dicembre 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

No allo “shopping dopante”, ispirarsi “alla piccolezza e all’umiltà “ anche nella scelta dei regali di Natale. E’ l’invito del Papa dalle pagine della rivista “Piazza S. Pietro’ diretta da padre Enzo Fortunato. Rispondendo ad un lettore, Papa Leone XIV affronta tre temi centrali del Natale. Anzitutto richiama l’importanza della testimonianza cristiana come via per far incontrare ai giovani Cristo: una testimonianza semplice, autentica, maturata nella preghiera, nella vita comunitaria e nella consapevolezza di essere “continuamente amati da Dio”.

Il Papa invita poi a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta: “Evitiamo lo shopping dopante”, scrive, che trasforma i doni in oggetti del desiderio invece che segni di bellezza e di speranza. E propone un gesto capace di restituire senso alla festa: “Invitiamo alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola”. Per il Pontefice, la povertà – materiale ed esistenziale – resta”un’urgenza non rinviabile”, come richiamato anche nell’Esortazione apostolica Dilexi te.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
papa leone papa natale shopping natale
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza