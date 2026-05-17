Già da oggi, domenica 17 maggio, il tempo migliora su quasi tutta l'Italia. Dopo giorni segnati da piogge e temperature sotto la media (fino a 8 gradi sotto la norma al Centro-Nord) con nevicate fino a quote basse sulle nostre montagne, il meteo è pronto a cambiare regalandoci primi assaggi d'estate.

Grazie a una prima avanzata dell’alta pressione, il sole tornerà a essere il grande protagonista sulla maggior parte del Paese. Anche le temperature sono previste in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni e si porteranno su valori più consoni alla media con punte massime intorno ai 21-22°C nelle principali città.

Meteo della settimana

L’avvio della settimana risentirà tuttavia degli ultimi sussulti di una primavera ancora dinamica. La giornata di domani, lunedì 18 maggio, vedrà infatti la persistenza di una residua instabilità a causa del passaggio di un rapido fronte temporalesco che darà origine ai classici rovesci pomeridiani lungo l’arco alpino e prealpino, con locali sconfinamenti verso le pianure settentrionali sottolinea iLMeteo.it.

Un copione simile si ripeterà martedì 19 maggio, quando il rischio di temporali improvvisi si sposterà parzialmente verso il Nord-est e su parte del Centro-Sud, manifestandosi sotto forma di fenomeni rapidi e localizzati che non riusciranno a rovinare l’intera giornata (i classici acquazzoni della durata di un’ora o poco più).

Cosa succede da mercoledì 20 maggio

La vera e propria svolta a livello emisferico è attesa per mercoledì 20 maggio. In questa data, il vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale (l’anticiclone africano) inizierà a espandersi con vigore sull'Europa centro-occidentale, ergendo un vero e proprio muro atmosferico contro le perturbazioni atlantiche.

L’ingresso di masse d'aria più calda darà il via a una fase pre-estiva caratterizzata da un progressivo aumento delle temperature, destinate a portarsi stabilmente sopra le medie stagionali. Questa egemonia dell'anticiclone ci accompagnerà per tutta la seconda parte della settimana, proiettandoci verso un finale di mese decisamente caldo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro la chiusura di maggio, non si esclude che si possano registrare le prime fiammate africane di caldo con picchi vicini ai 30°C specie al Centro Sud e sulle due Isole maggiori. La prossima settimana segnerà dunque una svolta con il passaggio definitivo dai capricci primaverili al primo vero assaggio d'estate.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 17 maggio - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: migliora con sole prevalente.

Domani, lunedì 18 maggio - Al Nord: possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Nordovest. Al Centro: variabile con qualche acquazzone su settori adriatici. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 19 maggio - Al Nord: Locali piovaschi su Alpi e Emilia Romagna. Al Centro: temporali su Appennini e zone vicine. Al Sud: rovesci e temporali sparsi sui rilievi.

Tendenza: alta pressione in rimonta. Temperature in sensibile aumento.