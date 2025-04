È stato ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, la studentessa uccisa in un appartamento del quartiere Africano a Roma con tre coltellate al collo dal suo ex fidanzato Mark Antony Samson, reoconfesso, che ha poi abbandonato il corpo in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. Il telefono, ora sequestrato, era a casa di Samson e dovrà essere analizzato.

Intanto sono in corso gli esami, disposti nelle scorse settimane dalla Procura di Roma, sul tablet e sul computer della vittima e sul cellulare di Samson. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano al ragazzo l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l'occultamento di cadavere. Mentre la madre di Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere.