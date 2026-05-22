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Impossibile 2026: la Cena di Gala

22 maggio 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
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Le immagini della cena di gala che è svolto a Roma a sostegno dei progetti di Save the Children . La cena, firmata dallo Chef Niko Romito, ha visto la presenza di numerosi ospiti, tra cui Tosca d'Aquino, Michela Andreozzi, Neva Leoni, Lucia Mascino, Valentina Lodovini, Gianrico Carofiglio, Lorenzo Pellegrini, Emma d'Aquino, Grazia Serra, Massimiliano Ossini, Daniela Ferolla, Neri Marcorè, Luisa Ranieri, Tommaso Piotta Zanello, Luca Zingaretti. La serata ha visto la conduzione di Cesare Bocci, Ambasciatore dell'Organizzazione e dalla performance musicale di Ditonellapiaga.

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