Imprese, a Parma 1° festival della narrazione industriale arte, narrativa e pubblicità

Con cinema, letteratura, pubblicità, mostre, reportage e documentari, arriva il primo Festival della narrazione industriale - Confronto tra generazioni. Dal 28 al 30 novembre, Parma ospiterà in vari luoghi della città intellettuali, imprenditori, studenti universitari e giornalisti, che daranno voce a una riflessione corale sul passato e il presente dell’industria, invitando pubblico e cittadinanza a riflettere su come l’industria abbia trasformato le nostre vite. A cominciare dagli anni del boom economico, che hanno segnato il passaggio epocale del Paese da una società agricola a una industriale, raccontata da scrittori come Volponi o Ottieri, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il Festival della narrazione industriale - Confronto tra generazioni è patrocinato da Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna, Unione Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese Artigiane di Parma, Fondazione MonteParma, Museimpresa, Università di Parma e Gazzetta di Parma, con il sostegno di diverse imprese del territorio, tra cui Crédit Agricole e il Gruppo Barilla.

Gli eventi del Festival, tutti a ingresso libero e gratuito, saranno disseminati in tre giorni fra vari luoghi della città (per informazioni su orari e programma v. www.festivalnarrazioneindustriale.it) e raccontano il microcosmo industriale attraverso diversi modelli di narrazione. Quello cinematografico (da 'Rocco e i suoi fratelli' alla dark comedy 'Il capo perfetto'), letterario e teatrale, il racconto giornalistico, ma anche i podcast, grazie alla collaborazione tra aziende del territorio e università e quello della narrazione pubblicitaria, anche questa termometro di quanto l’industria abbia accompagnato o guidato i cambiamenti sociali dell’Italia, rispondendo o anticipando i bisogni e i desideri di tante generazioni: una mostra metterà al centro i cimeli dell’Archivio storico Barilla, come le campagne pubblicitarie degli anni Sessanta con Mina.

Tra gli ospiti coinvolti negli eventi, incontri e tavole rotonde, scrittori, giornalisti e intellettuali come Francesca Coin, Aldo Grasso, Giuseppe Lupo, Edoardo Nesi, Stefano Salis, e alla tavola rotonda a Palazzo del Governatore interverrà anche Corrado Beldì, ceo di Laterlite spa.

Secondo Isotta Piazza, docente di Letteratura Italiana all’Università di Parma e presidente del comitato scientifico del Festival della narrazione Industriale, “per capire gli effetti dell’industria sulla nostra società e le nostre vite, i dati non bastano, ma la narrazione riesce a ricomporre in un unico discorso le tante parti della nostra esperienza e sa restituire sia la parte tangibile del mondo della fabbrica che la sfera morale, etica, emotiva. Il racconto è spaccato storico ma, insieme, tentativo di attribuire a tutto ciò un senso e un valore".

Le fa eco Giuseppe Iotti, presidente del comitato organizzativo e ideatore del progetto: “Oggi l’industria ha obiettivi che vanno oltre il profitto, pensiamo ai bilanci di sostenibilità, sociale e ambientale: aziende che si confrontano non solo con sindacati e amministrazioni pubbliche, ma anche con le persone che vivono e lavorano in quelle realtà e nei territori in cui operano. Queste storie meritano di essere raccontate, perché la manifattura ha ancora un ruolo centrale nella nostra società, anche in un'epoca in cui vi sono settori in crisi, e peraltro anche le crisi meritano di essere narrate".