Inaugurato a Taormina il nuovo Ospedale di Comunità

E’ stato inaugurato oggi a Taormina il nuovo Ospedale di Comunità, alla presenza della Direzione Strategica dell’Asp di Messina, del sindaco di Taormina Cateno De Luca, il deputato regionale Danilo Lo Giudice e altre autorità politiche, religiose e sanitarie del territorio. Con il completamento degli interventi previsti si conclude ufficialmente la realizzazione di una struttura strategica per il rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria, finanziata attraverso le risorse del Pnrr – Missione 6 Salute. Il nuovo presidio rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di evoluzione dell’assistenza di prossimità, con l’obiettivo di offrire risposte appropriate, integrate e multidisciplinari ai bisogni di salute delle comunità locali. L’edificio che ospita l’Ospedale di Comunità di Taormina si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.300 metri quadrati ed è stato progettato nel rispetto del D.M. 77/2022, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale. L’ospedale di Comunità è una struttura sanitaria intermedia di degenza breve, caratterizzata da una prevalente gestione infermieristica. Svolge una funzione essenziale di raccordo tra l’ospedale per acuti e il domicilio, accogliendo persone che necessitano di cure a bassa intensità clinica, assistenza e sorveglianza sanitaria continuativa, anche notturna, ma che non possono essere assistite adeguatamente a casa per condizioni strutturali, familiari o sociali. La struttura è organizzata secondo un modulo da 20 posti letto, con servizi e spazi a supporto dell’attività sanitaria, assistenziale e riabilitativa. Sono previste camere singole e doppie dotate di servizi, aree comuni, locali per il personale, spazi destinati alle attività riabilitative e ambienti funzionali all’integrazione di strumenti tecnologici, diagnostici e di telemedicina. Tutti gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza antisismica e antincendio, igiene, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, ponendo al centro comfort, sicurezza e benessere della persona assistita.

L’accesso all’Ospedale di Comunità avverrà attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT), già realizzata e attivata nel Comune di Taormina. Il presidio svolgerà una duplice funzione: di step-down, favorendo dimissioni ospedaliere sicure e appropriate, e di step-up, contribuendo a prevenire ricoveri ospedalieri impropri. Potranno essere accolti pazienti fragili e cronici provenienti dal domicilio, in presenza di riacutizzazioni o condizioni cliniche che non richiedano il ricovero ospedaliero per acuti; pazienti dimissibili da reparti ospedalieri o riabilitativi che necessitino ancora di assistenza infermieristica continuativa; persone che richiedano supporto nella somministrazione di terapie, nella gestione di dispositivi e presidi sanitari, nonché percorsi di educazione e addestramento rivolti anche ai caregiver; pazienti che necessitino di interventi riabilitativi e rieducativi finalizzati al recupero o al mantenimento delle capacità residue e al rientro al domicilio. I lavori sono stati completati con puntualità e con un’attenzione costante alle esigenze funzionali della struttura, raggiungendo elevati standard qualitativi e concludendosi in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. L’intervento è stato aggiudicato al Consorzio Innova ed eseguito dalla consorziata esecutrice Eurovega Costruzioni Srl.

La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Roberto Puleo. L’attività è stata coordinata dal responsabile unico del procedimento, ingegnere Giovanna Pellegrino, con il supporto dei geometri Antonino Miuccio e Cristian Barone, sotto la supervisione del direttore dell’UOC Tecnico dell’ASP di Messina, Salvatore Trifiletti, e del referente unico aziendale per il Pnrr, Elisa Mastrantonio. “La realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Taormina – dichiara la Direzione Strategica dell’ASP di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta – è il risultato concreto di una visione che pone la persona, i suoi bisogni e la continuità delle cure al centro dell’organizzazione sanitaria. Non si tratta semplicemente dell’apertura di un nuovo edificio, ma dell’attivazione di un modello assistenziale innovativo, capace di collegare in modo efficace ospedale, territorio, servizi sociali, medicina generale e assistenza domiciliare. L’ospedale di Comunità di Taormina è, dunque, un investimento nel futuro della sanità territoriale: una risposta qualificata e umana ai bisogni di assistenza, una garanzia di maggiore appropriatezza clinica e organizzativa e un presidio di riferimento per il territorio. È un esempio tangibile di medicina di prossimità e di cura della persona nella sua complessità, in piena coerenza con i principi di equità, integrazione e umanizzazione dell’assistenza”.