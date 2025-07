Un altro incendio di vaste dimensioni è divampato nei pressi di via della Magliana, a Roma, dopo quello due giorni fa che ha costretto all'evacuazione di almeno 50 persone. Interessato, riferisce il Comitato Municipio Roma XI, via L. Candoni, a Muratella. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sui social si moltiplicano le segnalazioni e i video dei cittadini.

Un altro rogo sta inoltre interessando la zona nord ovest della città, dove sta bruciando un territorio molto vasto che collega la capitale con il comune di Fiumicino, tra via dell'Arrone e via di Tragliatella, verso Testa di Lepre.

"Altro incendio di vaste dimensioni tra il Comune di Fiumicino e il Comune di Roma - avverte l'assessore del Municipio XI Angelo Vastola - sul posto Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine per contenere le fiamme che spinte dal vento possono raggiungere le abitazioni. Sul posto elicotteri dei pompieri".