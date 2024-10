Attimi di paura all'aeroporto del Salento di Brindisi per un principio di incendio su un volo Ryanair in partenza per Torino. In fase di rullaggio è andato a fuoco uno dei motori e il decollo è stato interrotto. I passeggeri, tutti incolumi, sono stati evacuati dall'aeromobile attraverso gli scivoli di emergenza e accompagnati nell'aerostazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Intanto sono stati sospesi decolli e atterraggi nello e dallo scalo poiché sono in corso le verifiche sulla pista e tutte le altre misure di sicurezza previste dai protocolli.

