Per domarlo sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco
Vasto incendio oggi, giovedì 30 ottobre, al casello autostradale della A21 all'uscita Brescia Sud. Tanta paura tra gli automobilisti ma nessuna persona è rimasta coinvolta.
#Brescia, dalle 14 di #oggi 4 squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sulla A21, all’uscita Brescia Sud, per un #incendio partito da un furgone carico di gomme e propagatosi all’intero casello autostradale: nessuna persona coinvolta, fiamme sotto controllo, operazioni in corso… pic.twitter.com/tek8hjpKL4— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 30, 2025
Quattro le squadre di vigili del fuoco intervenute. Le fiamme sono ora sotto controllo.