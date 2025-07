Incendio Castiglione della Pescaia, campeggiatore: "In 40 abbiamo perso roulotte ma ci siamo salvati" - Video

''Erano le 15 e usciva del fumo dal vano tecnico dove ci sono le pompe dell'acqua, è un dissalatore, e quindi avendo la roulotte vicino ho lanciato subito l'allarme chiamando i ragazzi della manutenzione. Hanno cercato di tamponare l'avanzamento dell'incendio''. E' il racconto all'Adnkronos di Gabriele Andrei, il campeggiatore che per primo ieri ha visto le fiamme dell'incendio scoppiato nel campeggio Santapomata, dove si trovavano circa 600 persone, in località Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, che ha minacciato abitazioni, strutture ricettive e la storica pineta di Roccamare.

''La mia roulotte è stata completamente distrutta, è andato tutto in fumo dopo 40 anni di campeggio - ha aggiunto - però fortunatamente non è successo niente a nessuno e questo ci solleva da ogni dolore''.

''La notte scorsa ci hanno ospitato nel campeggio accanto garantendoci anche il prosieguo della vacanza però noi siamo molto abbattuti per quello che è successo e quindi abbiamo deciso con i ragazzi di tornare a casa'', ha spiegato. ''Siamo circa una quarantina di persone che abbiamo perso la roulotte e oggi ci siamo riuniti per portare avanti le varie denunce con i carabinieri e per eventuali successive denunce al campeggio'', ha concluso.