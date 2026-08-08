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Roma, in fiamme cabina elettrica nel reparto dialisi del Gemelli: pazienti evacuati

Si indaga sulle cause del rogo

Vigili del fuoco - (Fotogramma)
Vigili del fuoco - (Fotogramma)
08 agosto 2026 | 16.49
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è divampato oggi, sabato 8 agosto, poco prima delle 11 in una cabina elettrica del reparto Dialisi del policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito.

Le cause dell'incendio

Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate all'origine dell'incendio ci sarebbe un malfunzionamento delle batterie del gruppo di continuità. L'immediata attivazione del sistema di allarme e del servizio anticendio, insieme all'immediato intervento dei vigili del fuoco, ha permesso di limitare i danni all'edificio. Indenni anche gli impianti elettrici e il gruppo elettrogeno.

Tutti i pazienti sono stati trasferiti dal personale nell'edificio centrale dell'ospedale e nessuno ha riportato conseguenze sul piano clinico. Si prevede che il centro emodialisi ambulatoriale riapra la prossima una volta effettuati tutti i controlli di sicurezza.

Riproduzione riservata
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