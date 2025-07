Vasto incendio oggi, mercoledì 9 luglio, sta minacciando i villaggi turistici sulla costa di Metaponto in provincia di Matera. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono propagate rapidamente verso le zone limitrofe del villaggio Metatur e dei campeggi Riva dei Greci e Julia. È attualmente in corso un'importante operazione di spegnimento che vede impegnati i vigili del fuoco, la protezione civile e tre velivoli antincendio (un elicottero e due Canadair). Il forte vento sta rendendo particolarmente difficile l'intervento e rischia di distruggere decine ettari di pineta, patrimonio naturalistico di tutta la comunità.

Il Comune di Bernalda ha invitato tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate ad ''allontanarsi immediatamente'' e mettersi in sicurezza. Un secondo incendio si sta sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, e minaccia l'area di Torremare. Anche in questo caso l'amministrazione comunale invita la popolazione ad ''abbandonare immediatamente le aree a rischio e dirigersi verso zone sopra vento, preferibilmente in direzione del Borgo di Metaponto, dove la situazione risulta al momento più sicura''.