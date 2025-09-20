circle x black
Incendio su un gommone, donna ustionata

20 settembre 2025 | 16.45
Redazione Adnkronos
Alle ore 14 di oggi alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo a Palermo. Nell'incendio è rimasta ferita una delle due persone che si trovavano sull'imbarcazione, una donna di 33 anni, rimasta leggermente ustionata ai piedi, che è trasportata al centro ustioni del ospedale civico. Il personale intervenuto, una squadra di terra il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori, ha spento l'incendio e successivamente ha messo in sicurezza il gommone. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

