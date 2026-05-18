circle x black
Cerca nel sito
 

Trieste, incendio in un palazzo: muore una 77enne, sei intossicati in ospedale. Ipotesi sigaretta lasciata accesa

L'intero edificio è stato evacuato per evitare che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti

Vigili del fuoco - (Fotogramma)
Vigili del fuoco - (Fotogramma)
18 maggio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è divampato al quarto piano di un palazzo di viale D’Annunzio a Trieste durante la notte. Una donna di 77 anni è morta e altre sei persone sono state portate all’ospedale di Cattinara per intossicazione da fumi. L’intero palazzo è stato evacuato precauzionalmente dai vigili del fuoco di Trieste che hanno circoscritto le fiamme per evitare che si propagassero ad altri appartamenti.

CTA

Sul posto ambulanze del 118, uomini della polizia di Stato e della locale. L’esatta causa è ancora in corso di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è che ad innescare l‘incendio sia stata una sigaretta dimenticata accesa dalla donna che è stata ritrovata dai soccorritori ancora nel suo letto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio oggi incendio trieste trieste incendio incendio ultima ora
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza