circle x black
Cerca nel sito
 

Trieste, incendio in magazzino chiuso al Porto Vecchio: morti due giovani migranti

Le vittime sono un uomo e una donna di cui non è ancora stata resa nota la nazionalità

Incendio in magazzino al Porto Vecchio di Trieste
Incendio in magazzino al Porto Vecchio di Trieste
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due giovani migranti, un uomo e una donna di cui non è ancora stata resa nota la nazionalità, sono morti per un incendio divampato ieri sera verso le 22.45 nel vecchio magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. I due erano in una stanza al primo piano del capannone in disuso e interdetto all’accesso, quando il solaio ha ceduto causandone la morte per le gravi ustioni e le esalazioni. I vigili del fuoco li hanno trovati già morti.

Nel magazzino vi erano anche altri migranti che cercavano riparo dal freddo ma sono tutti riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. A causare il rogo, un fuoco che era stato acceso al piano terra per riscaldarsi. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco con numerosi mezzi, anche il personale sanitario del 118, carabinieri polizia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza