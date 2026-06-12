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Roma, auto precipita in una scarpata: feriti 3 ragazzi

Per uno di loro, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco e carabinieri - (Fotogramma)
Vigili del fuoco e carabinieri - (Fotogramma)
12 giugno 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vigili del fuoco in azione nella notte a Roma per un grave incidente stradale avvenuto in via della Cecchignola. Per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo tre giovani è uscita dalla carreggiata, precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa cinque metri. Due di loro sono stati immediatamente affidati al personale del 118, mentre il terzo rimasto intrappolato tra le lamiere è stato estratto dai vigili del fuoco. Immobilizzato su una barella e recuperato con l'autoscala è stato affidato ai sanitari. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti.

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