circle x black
Cerca nel sito
 

Tamponamento a catena in Val Pusteria, un morto e 10 feriti: tre gravi sono gravi

Coinvolti un minibus, che si è ribaltato, e tre automobili

Vigili del Fuoco - FOTOGRAMMA
Vigili del Fuoco - FOTOGRAMMA
27 maggio 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente oggi, 27 maggio, in Val Pusteria. Il bilancio è di un conducente morto, tre feriti gravi e altri sette lievi. Stamattina, intorno alle 9.30, è avvenuto un tamponamento a catena lungo la strada statale 49, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). A rimanere coinvolti un minibus che si è ribaltato e altre tre automobili, di cui una di targa tedesca.

CTA

I tre feriti più gravi sono stati portati all'ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico. Sul posto oltre ai sanitari della Croce bianca, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e determinare la dinamica dell’accaduto. Pesanti le conseguenze sulla viabilità in Val Pusteria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Val Pusteria incidente oggi Val Pusteria brunico incidente oggi brunico incidente mortale
Vedi anche
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza