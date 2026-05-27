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Spagna, Guardia Civil perquisisce sede Partito socialista a Madrid

Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi

Guardia Civil - (Ipa)
Guardia Civil - (Ipa)
27 maggio 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Psoe, il Partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez, a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Leire Díez, come confermato a El Paìs da fonti vicine all'inchiesta.

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Nel corso della stessa operazione, ordinata dal giudice della Corte Nazionale Santiago Pedraz, gli agenti della Guardia Civil stanno effettuando diverse perquisizioni, anche presso le abitazioni madrilene degli ex leader del Partito Socialista Gaspar Zarrías e Santos Cerdán, nonché dell'imprenditore Javier Pérez Dolset, aggiungono le stesse fonti.

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Spagna corruzione Partito socialista
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