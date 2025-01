E' accaduto a Bussolengo (Verona) sulla Strada regionale 11 per Peschiera del Garda. La piccola non è in pericolo di vita

Grave incidente mercoledì sera poco prima della mezzanotte a Bussolengo (Verona) sulla Strada regionale 11 per Peschiera del Garda: un suv è uscito di strada autonomamente schiantandosi contro uno dei tanti platani che costeggiano la carreggiata. Nell’impatto è morta sul colpo una coppia cinese di 32 e 31 anni, mentre la loro bimba di 4 anni seduta sul seggiolino posteriore è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento ma non è in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, Suem 118 e polizia stradale che ha condotto i rilievi del caso.