Precipita con il parapendio a motore e muore schiantandosi a terra. È accaduto in località Petrosa a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Ancora non si conoscono le cause per cui Carlo Piraino, pilota di 57 anni, originario di Castrovillari, ma residente in Svizzera, avrebbe perso il controllo del mezzo, decollato dalla pista di Conca del Re. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, intorno alle 9.45 circa, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le cause dell'incidente

La salma è in fase di recupero e, a tal fine, trattandosi di un tratto molto impervio, si è reso necessario l'intervento di un elicottero 'Drago' del Reparto Volo di Lamezia Terme. Il magistrato di turno presso la Procura di Castrovillari, sul posto insieme a vigili del fuoco, carabinieri, medici del 118 e Carabinieri Forestali, potrebbe a breve disporre l'autopsia sulla salma e aprire un fascicolo per verificare se si sia trattato di un guasto al motore.