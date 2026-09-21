circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente sul lavoro a Sant’Arcangelo di Potenza: morto operaio di circa 60 anni

Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe interessato una macchina operatrice

Incidente sul lavoro a Sant’Arcangelo di Potenza: morto operaio di circa 60 anni
21 settembre 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragico incidente sul lavoro nelle prima di oggi a Sant’Arcangelo di Potenza, dove un operaio di circa 60 anni, residente nel Senisese, è morto all’interno di un’azienda situata in un'area di cantiere. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe interessato una macchina operatrice. La dinamica non è ancora stata ricostruita con certezza e sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Una fonte locale riferisce, in via ancora preliminare, che l’operaio potrebbe essere rimasto schiacciato da una ruspa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Arcangelo e della Compagnia di Senise, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro e ai soccorritori del 118. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza presenti nell’area.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e dovranno chiarire eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortuni incidente macchina operatrice Sant’Arcangelo di Potenza operaio morto operaio morto Sant’Arcangelo di Potenza incidente sul lavoro oggi operaio morto oggi
Vedi anche
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza