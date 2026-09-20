La circolazione è stata quindi temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria
E' di un morto il bilancio di un incidente che ha coinvolto quattro auto in provincia di Napoli. In seguito allo scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento, la strada statale 7 Quater 'Via Domitiana' è stato provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma a Giugliano in Campania (Napoli). La circolazione è stata quindi temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria.
Il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.