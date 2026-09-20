circle x black
Cerca nel sito
 

Pontida, Lega al 'test' del pratone. Salvini chiede unità: "Vinciamo se forti e liberi da Nord a Sud"

Oggi l'atteso appuntamento sullo storico pratone con i big del partito. L'omaggio a Umberto Bossi

Pontida - (Fotogramma/Ipa)
Pontida - (Fotogramma/Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
20 settembre 2026 | 08.25
Antonietta Ferrante
LETTURA: 2 minuti

La Lega serra le fila e alla vigilia della giornata clou di oggi, domenica 20 settembre, a Pontida la parola d’ordine che più risuona è unità. "La Lega vince solo se unita, forte e libera da Nord a Sud" è il messaggio che il segretario Matteo Salvini lancia dal palco ai giovani. "Per cambiare la storia occorre coraggio, visione, determinazione e pazienza. Non bisogna mai mollare nel bene e nel male, mai montarsi la testa con il vento in poppa e mai deprimersi quando c'è da rimboccarsi le maniche" aggiunge.

Tensioni interne e sfide future

Anche da Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, arriva l'auspicio che non ci siano contestazioni. Un appello che sarà nelle mani dei militanti: i fischi (ieri assenti) sembrano scongiurati, ma il rischio resta nell’aria a riprova che le sfide all’interno del Carroccio restano da affrontare dopo che uno sparuto fronte interno ha marcato le istanze più ‘nordiste’. Beghe interne che non sembrano spaventare Salvini concentrato su mesi che si preannunciano densi di sfide. Immigrazione, remigrazione e sicurezza, ma anche autonomia e temi più economici sono gli argomenti chiave che dovranno mettere d'accordo le diverse anime del Carroccio che guarda al futuro, ma con "radici salde" nel passato.

L'omaggio a Bossi

Dai militanti della prima ora è arrivato nel pomeriggio di ieri l'omaggio al fondatore Umberto Bossi, scomparso quest'anno. Il ministro Roberto Calderoli - pronto a ricordare che il ruolo di Salvini è legittimato dal voto del congresso - ha partecipato alla cerimonia (è stato piantato un ulivo, simbolo di pace) e alla Messa. Salvini ha preferito ricordarlo dal palco sottolineando come "un visionario coraggioso" che "ha ridato voce e dignità a un popolo". Un messaggio - nel giorno in cui il Senatur avrebbe compiuto 85 anni - accolto da un'ovazione dai giovani, a cui ha ricordato la virtù della pazienza: "Uno a vent'anni vuole fare la rivoluzione", ma "alcuni risultati di cui avete sentito parlare oggi, faccio l'esempio dell'autonomia e del federalismo fiscale, sono realtà dopo 36 anni".

Calderoli e la resistenza politica

All'esercizio della resistenza sembra invitare anche Calderoli. "I partiti e la politica hanno alti e bassi, non è che bisogna farsela addosso tutte le volte. Ci sono dei cicli e ricicli. Quando vai giu', poi torni su. Quando c'è bello, magari viene brutto. Ma se c'è brutto, magari poi viene bello". Oggi, su un pratone che vede 200 giornalisti accreditati, la Lega aspetta il sole.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pontida lega 2026 pontida lega dove si trova pontida oggi pontida oggi lega
Vedi anche
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza