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Indagine su società famiglia Caroccia, la difesa: "A pm dimostreremo estraneità Delmastro"

Il difensore di Mauro e Miriam Caroccia: "Metteremo a disposizione degli inquirenti atti e documenti che dimostreranno che nessuna somma di denaro proveniente dalla criminalità ha a che fare con la Srl"

Andrea Delmastro (Fotogramma)
Andrea Delmastro (Fotogramma)
31 marzo 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Nell’interrogatorio di domani i miei assistiti ricostruiranno l’intera vicenda legata alla società ‘Le 5 Forchette’ e ai pm spiegheremo il ruolo avuto dall’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e sulla sua estraneità. In questo ambito metteremo a disposizione degli inquirenti atti e documenti che dimostreranno che nessuna somma di denaro proveniente dalla criminalità ha a che fare con la Srl”. Così l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma per riciclaggio e fittizia intestazione di beni in relazione alla società di cui Delmastro ha detenuto quote azionarie, poi cedute.

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Secondo l’accusa, i Caroccia avrebbero "trasferito e reinvestito" nella società "proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese".

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delmastro caso delmastro società famiglia caroccia le 5 forchette
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