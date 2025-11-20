circle x black
Infanzia: Negrini (Fondazione Cariplo), 'Anita-L'infanzia prima' mette in connessione passato e presente'

20 novembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
"La sfida 'Anita-L'infanzia prima' si radica nel presente ma è anche un filo rosso che si lega al passato, più precisamente ad un'iniziativa che la Commissione Centrale di Beneficenza della Cariplo istituì nel 1882 e chiamò 'Fondo Garibaldi' perché il 2 giugno dello stesso anno era stato celebrato il funerale dell'Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi. Il fondo, che rimase attivo fino al 1958, indirizzava le sue risorse allo sviluppo sul territorio di asili, anche attraverso un lavoro certosino di mappatura dei Comuni. Successivamente si costituì anche un'altra linea di intervento: quella del sostegno ai bambini più poveri. Il nome 'Anita' ha quindi un significato simbolico importante e ricollegare questa iniziativa con l'esperienza della Commissione Centrale di Beneficenza col fondo Garibaldi è una soddisfazione. Le due iniziative condividono lo stesso spirito di rigore nell'analisi e nella ricerca e di apertura alle collaborazioni con gli enti pubblici, oltre alla volontà di sostenere le comunità a partire soprattutto dalle fragilità e dalle vulnerabilità". Sono le parole di Valeria Negrini, vice presidente di Fondazione Cariplo, alla presentazione di 'Anita - L'infanzia prima', la sfida della Fondazione dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Anita promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, al fine di contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d'età.

in Evidenza