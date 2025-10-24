circle x black
Cerca nel sito
 

Influenza, Baldo (UniPd): "Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili"

"Rappresentano una strategia di salute pubblica che unisce efficacia clinica e sostenibilità"

Influenza, Baldo (UniPd):
24 ottobre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratura, rappresentando una scelta cruciale per proteggere le fasce di popolazione più fragili". Lo ha detto Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all'università di Padova, nel suo intervento al 58esimo Congresso nazionale della Siti (Società italiana di igiene) a Bolgona.

"La vaccinazione con vaccini adiuvati aumenta il numero di anticorpi e ne estende il raggio d'azione - spiega - offrendo una protezione più ampia anche contro le varianti che il virus può sviluppare durante l'anno". Questo vantaggio è particolarmente importante "nei soggetti sopra i 50 anni, dove iniziano a comparire patologie cronico-degenerative, e ancor più negli over 65, in cui fenomeni come immunosenescenza e inflammaging riducono la risposta anticorpale".

"Utilizzare vaccini adiuvati - rimarca Baldo - significa non solo ridurre la frequenza dell'influenza, ma anche prevenire ospedalizzazioni e decessi. E' una strategia di salute pubblica che unisce efficacia clinica e sostenibilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vaccini Baldo (UniPd) 'da adiuvati risposta immunitaria più robusta e duratura'
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza