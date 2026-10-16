Ingerisce un pezzo degli scacchi, a Treviso salvata bimba di un anno

Grazie a un delicato intervento d’urgenza. Il pedone "aveva determinato una grave e critica ostruzione parziale delle vie aeree, esponendo la bambina al rischio concreto di un soffocamento in tempi brevissimi"
Un bambina di un anno in pericolo di vita dopo aver ingerito un pezzo degli scacchi (un pedone), salvata dai sanitari dell'Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Treviso . "La piccola paziente era arrivata d’urgenza in elisoccorso dall’ospedale di Belluno, trasferita in codice rosso a causa dell’ingerimento di un corpo estraneo, un pezzo degli scacchi, rimasto bloccato nella parte inferiore della faringe, davanti alle corde vocali. L’oggetto aveva determinato una grave e critica ostruzione parziale delle vie aeree, esponendo la bambina al rischio concreto di un soffocamento in tempi brevissimi - riporta la nota dell'Ulss 2 Marca trevigiana -Di fronte a un quadro clinico di emergenza assoluta si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Grazie alla stretta sinergia tra i servizi di emergenza-urgenza, il trasporto in elisoccorso e la straordinaria rapidità d’azione dell’équipe specialistica trevigiana del reparto guidato dal prof. Emanuelli, è stato portato a termine con successo un delicato intervento endoscopico che ha permesso di rimuovere il corpo estraneo e restituire la regolare respirazione alla piccola, salvandole la vita".
"L’intervento è stato eseguito dal dottor Pettorelli, coadiuvato dal dott Savietto, con il supporto fondamentale della dr.ssa Ciprian, dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, e del personale infermieristico di sala operatoria. Questo drammatico episodio, fortunatamente a lieto fine, testimonia ancora una volta l’altissima specializzazione, la prontezza operativa e la stretta integrazione tra reparti e servizi del Ca’ Foncello e richiama l’attenzione su un rischio che non deve essere sottovalutato", prosegue la nota.
"I bambini piccoli, infatti, esplorano il mondo anche attraverso il cibo e gli oggetti ma nei loro primi anni di vita il meccanismo della deglutizione si sta ancora perfezionando e la dentatura non è completa. Per questo motivo è importante fare molta attenzione ad alimenti e piccoli oggetti che potrebbero essere inalati accidentalmente. La frutta secca, ad esempio, rappresenta un piccolo rischio in più se offerta intera o in pezzetti. Se si desidera inserirla nella loro alimentazione, il consiglio migliore è quello di offrirla sotto forma di creme morbide e lisce, magari confrontandosi prima con il pediatra di fiducia per fare tutto in massima serenità. La prevenzione e un po' di attenzione nel tenere piccoli oggetti e cibi rischiosi fuori dalla portata dei bambini sono i migliori alleati per farli crescere ed esplorare in totale sicurezza", conclude l'Ulss 2.