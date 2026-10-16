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Ingerisce un pezzo degli scacchi, a Treviso salvata bimba di un anno

Grazie a un delicato intervento d’urgenza. Il pedone "aveva determinato una grave e critica ostruzione parziale delle vie aeree, esponendo la bambina al rischio concreto di un soffocamento in tempi brevissimi"

Ingerisce un pezzo degli scacchi, a Treviso salvata bimba di un anno
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16 ottobre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un bambina di un anno in pericolo di vita dopo aver ingerito un pezzo degli scacchi (un pedone), salvata dai sanitari dell'Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Treviso . "La piccola paziente era arrivata d’urgenza in elisoccorso dall’ospedale di Belluno, trasferita in codice rosso a causa dell’ingerimento di un corpo estraneo, un pezzo degli scacchi, rimasto bloccato nella parte inferiore della faringe, davanti alle corde vocali. L’oggetto aveva determinato una grave e critica ostruzione parziale delle vie aeree, esponendo la bambina al rischio concreto di un soffocamento in tempi brevissimi - riporta la nota dell'Ulss 2 Marca trevigiana -Di fronte a un quadro clinico di emergenza assoluta si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Grazie alla stretta sinergia tra i servizi di emergenza-urgenza, il trasporto in elisoccorso e la straordinaria rapidità d’azione dell’équipe specialistica trevigiana del reparto guidato dal prof. Emanuelli, è stato portato a termine con successo un delicato intervento endoscopico che ha permesso di rimuovere il corpo estraneo e restituire la regolare respirazione alla piccola, salvandole la vita".

"L’intervento è stato eseguito dal dottor Pettorelli, coadiuvato dal dott Savietto, con il supporto fondamentale della dr.ssa Ciprian, dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, e del personale infermieristico di sala operatoria. Questo drammatico episodio, fortunatamente a lieto fine, testimonia ancora una volta l’altissima specializzazione, la prontezza operativa e la stretta integrazione tra reparti e servizi del Ca’ Foncello e richiama l’attenzione su un rischio che non deve essere sottovalutato", prosegue la nota.

"I bambini piccoli, infatti, esplorano il mondo anche attraverso il cibo e gli oggetti ma nei loro primi anni di vita il meccanismo della deglutizione si sta ancora perfezionando e la dentatura non è completa. Per questo motivo è importante fare molta attenzione ad alimenti e piccoli oggetti che potrebbero essere inalati accidentalmente. La frutta secca, ad esempio, rappresenta un piccolo rischio in più se offerta intera o in pezzetti. Se si desidera inserirla nella loro alimentazione, il consiglio migliore è quello di offrirla sotto forma di creme morbide e lisce, magari confrontandosi prima con il pediatra di fiducia per fare tutto in massima serenità. La prevenzione e un po' di attenzione nel tenere piccoli oggetti e cibi rischiosi fuori dalla portata dei bambini sono i migliori alleati per farli crescere ed esplorare in totale sicurezza", conclude l'Ulss 2.

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