Inselvini (FdI): "Per uscire dalla crisi L'Europa deve recuperare proprie radici cristiane"

"Sappiamo bene tutti la crisi nella quale ci troviamo come europei, come Europa, e credo che per uscirne dobbiamo recuperare le nostre radici, che non affondano semplicemente nella terra, nella storia, nella nostra identità di popoli, ma risiedono anche e soprattutto nei cieli. Quelle radici spirituali delle quali ci siamo dimenticati o che qualcuno qui, al Parlamento Europeo, tutti i giorni cerca di osteggiare". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles a margine della conferenza "Europa e Africa", organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia.