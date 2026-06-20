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Ischia, doppio guasto elettrico: 2500 utenze senza energia

Il Prefetto Michele di Bari ha subito convocato un vertice e il Centro Coordinamento Soccorsi

Ischia - (Ipa)
Ischia - (Ipa)
21 giugno 2026 | 00.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Doppio guasto sulle condutture della rete elettrica nel Comune di Ischia: circa 2.500 utenze sul territorio isolano restano senza energia, tra queste anche il centro dialisi che si è attivato con i generatori. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato in tarda serata il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) al quale hanno partecipato il Sindaco del Comune di Ischia, Vincenzo Ferrandino, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, dell’Asl Napoli 2, del Servizio 118, nonché i referenti della società E-Distribuzione. A causa dei guasti risultano, allo stato, disalimentate circa 2.500 utenze sul territorio isolano. I tecnici di Enel sono già sul posto e hanno avviato le operazioni di cantierizzazione per lo scavo, subito autorizzato dal Comune, e riparazione necessarie al ripristino della linea.

Secondo le stime attuali - rende noto la Prefettura - i tempi tecnici per il completamento dei lavori e la progressiva rialimentazione delle utenze rimaste isolate oscilleranno tra le sei e le otto ore. In relazione alla tempistica stimata, il sindaco di Ischia ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) che provvederà anche a informare la cittadinanza, tramite i canali social istituzionali. Massima attenzione viene posta nei confronti delle fasce deboli della popolazione, con particolare riferimento ai cittadini fragili dipendenti da apparecchiature elettromedicali, la cui autonomia energetica residua stimata coincide proprio con i tempi previsti per la riparazione del guasto.

Il Ccs, in costante raccordo con l’Asl Napoli 2 Nord, sta monitorando con priorità assoluta la situazione di centro dialisi. La struttura sta attualmente garantendo la continuità assistenziale grazie all'ausilio dei generatori d'emergenza; il completamento dei cicli terapeutici previsti è confermato entro le ore 23. La polizia locale e le forze di polizia monitoreranno con particolare attenzione le aree interessate dal temporaneo disservizio per attenzionare tempestivamente eventuali necessità.

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guasto elettrico energia dialisi
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