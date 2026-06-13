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Ritrovata la 14enne scomparsa a Isola Capo Rizzuto, sta bene

I carabinieri l'hanno rintracciata, in buone condizioni fisiche, in un'abitazione disabitata

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
13 giugno 2026 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto, dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. I carabinieri della Compagnia di Crotone l'hanno rintracciata, in buone condizioni fisiche, in un'abitazione disabitata, nei pressi del Parco Insiti a Isola Capo Rizzuto. La quattordicenne sarà, in ogni caso, accompagnata in ospedale per controlli, mentre le forze dell'ordine stanno approfondendo le cause dell'allontanamento che, da quanto si apprende, sarebbe stato volontario.

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La sindaca Maria Grazia Vittimberga aveva lanciato un appello tramite i suoi canali social per le ricerche. "Serve l’aiuto di tutti", aveva scritto in un post accompagnato dalla foto della ragazzina. "I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l'avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con: Le Forze dell'Ordine (Carabinieri/Polizia) Il numero di emergenza 112 oppure potete contattare anche me. Vi chiedo MASSIMA CONDIVISIONE e di passare parola. In questi casi la tempistica è fondamentale".

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