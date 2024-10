It-Alert, nuovo test di simulazione per una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Oggi, venerdì 11 ottobre, alle 17.00, i cittadini che si troveranno nel territorio della Regione Campania riceveranno quindi sui propri telefoni cellulari, un messaggio con relativo segnale acustico di allerta. "TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST", il testo del messaggio in arrivo.

A causa del "fenomeno dell’overshooting", si legge sul sito ufficiale, "il messaggio potrà essere ricevuto anche dagli utenti che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania".

"Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma le esercitazioni come “Exe Flegrei 2024” sono di fondamentale importanza. Grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile verificare quanto fino a oggi è stato costruito, verificando il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace", si legge ancora.

Nei giorni dell’esercitazione, quindi, dall’homepage del sito www.it-alert.gov.it si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini nel territorio coinvolto sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.

Attività vulcanica ai campi Flegrei, quando scatta l'allerta?

Ai Campi Flegrei, spiega il sito ufficiale del sistema di allerta, il sistema di allarme pubblico IT-alert viene attivato esclusivamente nel caso di attività eruttiva imminente.

Nel passato, l’attività vulcanica dei Campi Flegrei è stata caratterizzata principalmente da eruzioni di tipo esplosivo, ed è questo lo scenario che è ragionevole attenderci nell’eventualità di future eruzioni.

Il monitoraggio vulcanico dei parametri geofisici e geochimici è fondamentale per definire lo stato di attività del vulcano, il livello di allerta e per l’attuazione delle misure previste dalle fasi operative del Piano di protezione civile.

La notifica IT-alert viene trasmessa in caso di passaggio alla fase di allarme per rischio vulcanico, che prevede l’evacuazione della zona rossa in previsione di una possibile eruzione.

Per altre fenomenologie tipiche della caldera flegrea, quali per esempio i fenomeni bradisismici e l’attività fumarolica in aree note e predefinite, non è previsto l’utilizzo del sistema di allarme pubblico.

In caso di terremoti, nello specifico, IT-alert non sarebbe efficace, trattandosi di eventi imprevedibili che rendono impossibile inviare il messaggio in tempo utile. È importante ricordare che le scosse di terremoto in area vulcanica e i fenomeni di bradisismo, non indicano necessariamente un’eruzione imminente.