Un primo peggioramento è previsto per oggi in Liguria e poi sul resto del Nord-ovest e sulle coste toscane

Un intenso ciclone punta l’Italia. Un primo peggioramento meteo è previsto per oggi, mercoledì 16 ottobre, in Liguria e poi sul resto del Nord-ovest e sulle coste toscane. Altrove il cielo sarà sereno o velato con massime ancora piuttosto elevate, intorno ai 30°C al Sud. Domani, giovedì 17 ottobre, il ciclone toccherà un po’ tutta l’Italia con maltempo diffuso: al mattino le piogge sono previste al Centro-Nord, specie tra Liguria e Toscana dove saranno possibili già le prime situazioni potenzialmente alluvionali; dal pomeriggio il maltempo più importante colpirà ancora Liguria, Toscana ma anche Lazio e Sardegna. Al momento, il ciclone è infatti previsto in rinforzo sul Mar Tirreno settentrionale. Pioverà anche sul resto del Nord e localmente in Campania, mentre sull’estremo Sud avremo ancora caldo e tempo asciutto fa sapere iLMeteo.it.

Il meteo del weekend

Da venerdì la bassa pressione colpirà invece anche il Meridione: tutta l’Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose della perturbazione, con un carico di pioggia diffuso e abbondante. Sabato vivremo una giornata fotocopia del venerdì con ombrelli aperti quasi ovunque e con situazioni idrauliche e idrogeologiche da monitorare. Infine, domenica, il ciclone dovrebbe allontanarsi verso il meridione con qualche schiarita in più al Centro-Nord: questa traiettoria è da confermare, ma qualora il vortice si diriga come previsto verso Sicilia e Calabria, allora arriverebbero nubifragi su queste regioni, specie sui versanti ionici ma anche sui settori metapontino e salentino di Basilicata e Puglia. Quest'ultima previsione è, come detto, da confermare, al momento prestiamo attenzione al peggioramento verso il Centro-Nord, poi da venerdì controlleremo il Sud compresa la siccitosa Sicilia.

In conclusione, il ciclone proveniente dal Nord Africa potrebbe portare nubifragi estremi con accumuli superiori ai 350 mm in 5 giorni (350 litri per metro quadrato, il quantitativo di un’intera stagione) specie tra Liguria e Toscana, in Puglia, Sicilia e Calabria. Sul resto delle regioni italiane, purtroppo, la situazione non sarà migliore, d’altronde questo è il periodo delle piogge, siamo in Autunno!

Oggi, mercoledì 16 ottobre - Al Nord: piogge al Nord Ovest, forti in Liguria. Al Centro: nubi e piogge verso la Toscana, velato ma caldo altrove. Al Sud: bel tempo prevalente e ancora caldo.

Domani, giovedì 17 ottobre - Al Nord: instabile, entro sera piogge intense al Nordovest. Al Centro: maltempo dal pomeriggio/sera su Toscana e poi Umbria e Lazio. Al Sud: ultime ore di sole e caldo.

Venerdì 18 ottobre - Al Nord: instabile. Al Centro: spiccatamente instabile, peggiorerà in serata. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: sabato con maltempo quasi ovunque, domenica ancora con piogge.