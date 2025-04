La pittrice dei Papi: "Ho impiegato un anno per dipingere Francesco, lui straordinario"

“Una persona di grande umanità, attento e capace di ascoltare. Sono grata al Signore che mi ha fatto incontrare una persona straordinaria come Francesco. Un Papa accogliente”. Così Natalia Tsarkova, nota come la pittrice dei 'Papi', ricorda il Pontefice scomparso ieri. Anche lui soggetto di uno dei sui quadri dove appare con in braccio un agnello ferito. Ha impiegato un anno per realizzarlo. "Una persona incredibile che sa esprimere la sua grande forza spirituale”, aggiunge la pittrice di nazionalità russa ma da anni a Roma dove dal suo studio ha realizzato le tele ritraenti Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e infine Papa Francesco. A quest’ultimo ha presentato, tra gli altri, un grande quadro raffigurante San Giorgio che combatte il male. “E’ stato un privilegio, un’emozione presentare a lui dei miei dipinti”. Di ritorno da una missione in Brasile, Tsarkova ritrasse la beata Madre Assunta Marchetti; sul retro del quadro fece apporre le firme dei piccoli orfani che accoglieva. Un’opera che la ritrattista mostra attraverso una foto che la immortala insieme a Papa Francesco sorridente. “Gliel’ho donata”, racconta la pittrice che infine spiega “la mia missione è questa: ritrarre i volti dei Papi, continuerò a farlo. Cosa li lega? La loro forza spirituale".