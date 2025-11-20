circle x black
Cerca nel sito
 

La Topolino elettrica dei carabinieri debutta tra i vicoli di Roma

La Topolino elettrica dei carabinieri debutta tra i vicoli di Roma
20 novembre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma si prepara alle festività natalizie e di fine anno con una novità che unisce tradizione e innovazione: la nuova Fiat Topolino elettrica entra ufficialmente in servizio nel cuore del centro storico, affidata ai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina. Piccola, agile, la Topolino si muove tra le strade del Tridente e i vicoli di Roma con la sua inconfondibile livrea blu scuro e la scritta Carabinieri ben visibile e grazie alla propulsione elettrica garantisce maggiore agilità nelle aree pedonali e nei vicoli più stretti con pattugliamenti silenziosi e rispettosi dell’ambiente.

L’arrivo della Topolino anticipa il periodo natalizio, quando il centro di Roma si anima di eventi, shopping e turismo. La presenza di un mezzo agile e sostenibile sarà quindi fondamentale per garantire sicurezza e controllo in un contesto di grande affluenza. La Topolino, già presente in altre località turistiche italiane, ora arricchisce la flotta di auto elettriche in uso ai Carabinieri nella Capitale: non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo della svolta ecologica dell’Arma, che da tempo ha avviato un percorso di rinnovamento della propria flotta con veicoli a emissioni zero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Topolino elettrica carabinieri Roma sostenibilità
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza