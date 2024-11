L'Adnkronos tra i premiati alla XII edizione di Caravella Tricolore

Riconoscimento anche all'agenzia si stampa Adnkronos alla dodicesima edizione del Premio Nazionale Caravella Tricolore. L'evento, patrocinato dalla Fondazione Alleanza nazionale, si è svolta ieri al Circolo Montecitorio, in zona Acqua Acetosa a Roma. E tra cultura, musica, economia, ricerca e giornalismo, sono stati diversi i premi assegnati. A ritirare il premio per l'Adnkronos il direttore Giuseppe Pasquale Marra: "Grazie di cuore per questo riconoscimento che condivido con tutte le persone che nel corso di questi 60 anni hanno contribuito a fare dell’Adnkronos un’eccellenza italiana nel campo della informazione".

'Alla memoria' riconoscimenti per il contributo all'attività storica, umanistica e culturale vanno a Raffaele Valensise e Luigi Tallarico. Per la musica premiato il Gruppo Musicale Hobbit; per l'attività di ricerca in ambito sanitario la dottoressa Elisabetta Volpe; per l'economia Angelo Paletta; per il giornalismo Rai-Tv Marco Lollobrigida e per quello televisivo Paolo Liguori. In ambito editoriale, riconoscimenti, oltre ad Adnkronos, anche per i 50 anni de 'Il Giornale' e SkyTg24. Inoltre per la sua dedizione politica premio ad Adriana Poli Bortone, per l'industria dei Media al prof. Gianpaolo Rossi e per la promozione dei valori sulla vita a ProVita&Famiglia Onlus, per la regia infine premio a Igor Righetti.