Ladri rubano auto con dentro carrozzina, poi la restituiscono a bimba disabile

È successo in Inghilterra

Polizia inglese - Afp
Polizia inglese - Afp
23 dicembre 2025 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ladri dal cuore d'oro a Natale, più o meno: rubano un auto con dentro una carrozzina utiliazzata da una bimba disabile, poi la restituiscono. È successo in Inghilterra, a Braunstone Town, cittadina nel distretto di di Blaby nel Leicestershire. Nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito dalla BBC, alcuni individui avrebbero rubato un automobile fuori dalla casa di Emily Riley-Dolan, una bambina disabile di sei anni. All'interno della vettura, nel bagagliaio, c'era la sedia a rotelle, fatta su misura e dal costo di 4mila sterline, che Emily utilizza tutti i giorni e che è indispensabile alla sua quotidianità.

Nelle ore immediatamente successive al furto, la madre della bambina, Amy Riley, aveva lanciato un vero e proprio appello ai ladri: "L'auto era importante, ma la sedia a rotelle di Emily è assolutamente vitale. Senza non può recarsi agli appuntamenti in ospedale, a scuola o ad altri eventi. Chiediamo a chiunque sappia qualcosa o veda il veicolo di farsi avanti".

"Riavere indietro la sua sedia a rotelle significa tutto per noi. Chiediamo a chi ha rubato l'auto di contattare la polizia e lasciare la sedia a rotelle da qualche parte per poterla recuperare, è tutto ciò che ci interessa", ha detto la donna, riuscendo, evidentemente, a colpire al cuore i ladri.

Più tardi quello stesso giorno infatti, in seguito al suo appello, la polizia ha fatto sapere che l'auto e la sedia a rotelle sono state riportate a casa della famiglia e abbandonate.

