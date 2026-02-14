circle x black
Cerca nel sito
 

Ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villa

Fatale la ferita su una barriera anti cinghiali nella zona di Gorello, la fuga dopo l'esplosione di due colpi di pistola

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
14 febbraio 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato, sorpreso - secondo le prime ricostruzioni - insieme ad almeno due complici durante un furto in una villa nella zona di Gorello.

L'allarme per il furto dell'abitazione è scattato alle ore 20.39 di venerdì 13 febbraio. In casa non c'era nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti immediatamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva - argenteria e gioiell - e si sono dati alla fuga attraverso i campi. Durante quei concitati momenti, un residente avrebbe esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, mentre il terzetto di ladri stava già allontanandosi dall'abitazione. Poco dopo, dalla campagna sono stati uditi dei lamenti. A diverse decine di metri dalle case, lungo un piccolo torrente, è stato rinvenuto il corpo dell'uomo.

Secondo le prime ipotesi investigative, i l presunto ladro sarebbe caduto nel tentativo di scavalcare il corso d'acqua, finendo sopra il ferro di una recinzione installata per impedire ai cinghiali di avvicinarsi alle abitazioni. L'impatto avrebbe provocato la recisione della vena femorale e una copiosa perdita di sangue, risultata fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Arezzo per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Presente anche la procuratrice della Repubblica di Arezzo, Gianfederica Dito, che coordina le indagini.

I due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce e sono attivamente ricercati. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella stessa zona nelle ore precedenti: già intorno alle ore 20 un'altra abitazione sarebbe stata presa di mira e nei giorni scorsi si sarebbero registrate ulteriori incursioni con finestre e porte forzate.

La vicenda riaccende l’allarme sicurezza tra i residenti delle frazioni alle porte di Arezzo, da tempo alle prese con un'escalation di furti in abitazione. Sui social si moltiplicano i commenti di paura ed esasperazione, mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini per identificare la vittima e rintracciare i complici in fuga.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arezzo ladro morto arezzo ladro morto dissanguato arezzo furto villa ladro arezzo gorello furto villa
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza