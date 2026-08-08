Malore per Patrizia Reggiani, ricoverata in terapia intensiva. L’ex moglie di Maurizio Gucci, rampollo della maison d’alta moda, assassinato a Milano il 27 marzo 1995, è ricoverata all’ospedale ’Infermi’ di Rimini si legge sul Resto del Carlino.

Lady Gucci è stata colpita dal malore lunedì scorso. La 77enne era arrivata a Riccione a fine luglio per trascorrere un paio di settimane di relax in un hotel. Sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti e vige il massimo riserbo.

Secondo quanto riporta il quotidiano, "tra le ipotesi, tutte da verificare, c’è anche quella di una prolungata esposizione al caldo e al sole nelle ore centrali della giornata".

Come ricostruisce il quotidiano, Reggiani "è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove è tuttora ricoverata in terapia intensiva. La prognosi resta riservata, anche se, secondo quanto trapela, le sue condizioni sarebbero gradualmente migliorate".