Ancora una bomba esplosa a Latina. Nella notte un ordigno ha svegliato di soprassalto i residenti di via Guido Rossa, danneggiando la macchina di una donna. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini.

Quella della notte scorsa è la terza bomba innescata in una settimana all'interno del complesso delle case popolari 'Arlecchino' al centro, secondo le prime ipotesi, di una guerra tra clan per le piazze di spaccio.

Il sindaco: "Al vaglio legame con casi precedenti"

“La bomba carta esplosa questa notte in via Guido Rossa è un altro campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Questa volta è stata danneggiata l’auto di una donna, risultata completamente estranea a dinamiche criminali. L’eventuale legame tra l’episodio dinamitardo di questa notte e i precedenti, riconducibili ad una guerra in atto per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è al vaglio degli investigatori della Questura e dei carabinieri". E’ quanto dichiara in una nota stampa il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito al terzo ordigno esploso da domenica 7 settembre scorso.

"Va comunque sottolineato che il traffico della droga corrode il tessuto sociale e va estirpato con ogni mezzo. Non è solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di sicurezza e di dignità per l'intera città. Per questo motivo, continuerò come Sindaco, come istituzione, a collaborare attivamente con tutte le autorità competenti al fine di smantellare la rete crinale che sta creando tensione e paura nella nostra città", conclude.