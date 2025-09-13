circle x black
Cerca nel sito
 

Latina, bomba esplosa nella notte in via Guido Rossa: è il terzo caso in una settimana

Danneggiata l'auto di una donna. Tra le ipotesi una guerra tra clan per le piazze di spaccio. Il sindaco: "Al vaglio eventuali collegamenti con gli episodi precedenti"

Auto dei carabinieri - Ipa
Auto dei carabinieri - Ipa
13 settembre 2025 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora una bomba esplosa a Latina. Nella notte un ordigno ha svegliato di soprassalto i residenti di via Guido Rossa, danneggiando la macchina di una donna. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini.

Quella della notte scorsa è la terza bomba innescata in una settimana all'interno del complesso delle case popolari 'Arlecchino' al centro, secondo le prime ipotesi, di una guerra tra clan per le piazze di spaccio.

Il sindaco: "Al vaglio legame con casi precedenti"

“La bomba carta esplosa questa notte in via Guido Rossa è un altro campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Questa volta è stata danneggiata l’auto di una donna, risultata completamente estranea a dinamiche criminali. L’eventuale legame tra l’episodio dinamitardo di questa notte e i precedenti, riconducibili ad una guerra in atto per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è al vaglio degli investigatori della Questura e dei carabinieri". E’ quanto dichiara in una nota stampa il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito al terzo ordigno esploso da domenica 7 settembre scorso.

"Va comunque sottolineato che il traffico della droga corrode il tessuto sociale e va estirpato con ogni mezzo. Non è solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di sicurezza e di dignità per l'intera città. Per questo motivo, continuerò come Sindaco, come istituzione, a collaborare attivamente con tutte le autorità competenti al fine di smantellare la rete crinale che sta creando tensione e paura nella nostra città", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Latina news cronaca news bomba a Latina piazze di spaccio
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza