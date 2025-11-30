Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto ieri sera all’esterno di un’abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre, a Pontinia, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina e della locale stazione, su richiesta del personale del 118.

Nel corso di accertamenti nei pressi della casa sono stati identificati dei connazionali della vittima che, trovato il corpo, avevano richiesto l’intervento del personale sanitario. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo e sono state individuate tracce di sangue, sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, poi sequestrata.

Sul posto è intervenuto il pm di turno della procura di Latina e il medico legale che ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Latina per ricostruire quanto accaduto.