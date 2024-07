Un vicentino di 47 anni è deceduto nella notte mentre lavorava in una proprietà privata di Lonigo. L’uomo, a bordo di un trattorino, è precipitato da un terrazzamento del parco interno, morendo sul colpo come accertato dal personale sanitario. Alle 22.30 sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e illuminare la zona per i rilievi da parte dello Spisal e dei carabinieri che hanno lavorato fino alle 3 del mattino.