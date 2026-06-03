Lazio, Nobili (Iv): "Approvato mio emendamento sulle coperture degli impianti sportivi, così meno burocrazia e più certezze"

Il consigliere regionale e dirigente del partito sottolinea come "le coperture, purché removibili, sono consentite". Viene inoltre "cancellato il limite temporale degli otto mesi, che tanti problemi ha prodotto negli anni, consentendo di garantire continuità e di abbattere costi inutili per le oltre 10mila associazioni dilettantistiche, ricchezza del nostro tessuto sociale"

"Una buona notizia per il mondo dello sport. Grazie a mio emendamento approvato oggi più certezze e opportunità e meno vincoli e burocrazia sulle coperture degli impianti sportivi. Lo scorso anno avevo condotto una battaglia che aveva portato all'approvazione di una norma regionale che ha aumentato le possibilità di realizzare coperture removibili per i campi sportivi. Un risultato significativo che ha rappresentato un sostegno importante ed atteso da tanti impianti sportivi del nostro territorio". Così in una nota Luciano Nobili, dirigente nazionale di Italia Viva e consigliere della Regione Lazio.

"Le coperture, purché removibili, sono oggi consentite e - prosegue Nobili - abbiamo cancellato l'insensato limite temporale degli otto mesi, che tanti problemi ha prodotto negli anni, consentendo di garantire continuità nell'attività sportiva e di abbattere costi del tutto inutili per le oltre diecimila associazioni dilettantistiche che sono una meravigliosa ricchezza del nostro tessuto sociale e che assicurano ai nostri figli l'esercizio del diritto alla pratica sportiva. Ma la burocrazia è sempre in agguato e in diverse realtà si è provato a non dare corso alla norma perché la formulazione sulla natura delle coperture si prestava a interpretazioni".

"Grazie ad un mio emendamento approvato oggi abbiamo fatto definitiva chiarezza: sono consentite, ed equiparate alle strutture pressostatiche, tutte le coperture, realizzate in legno o con struttura metallica e coperte con un telo di materiale plastico. Lo sport è indispensabile per imparare a stare insieme, a giocare in squadra, a combattere il pericoloso isolamento di cui sono spesso vittima i nostri ragazzi. È dovere delle istituzioni sostenere queste realtà, non solo con sacrosanti aiuti economici ma anche con regole più semplici e meno burocrazia.