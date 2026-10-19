Le imprese e la responsabilità di informare: il punto di vista di Lactalis Italia - Video

Quale ruolo possono avere le aziende nel dibattito pubblico, oltre la promozione dei propri prodotti? Vittorio Fiore, Corporate Communication & Sustainability Director Lactalis Italia, ne parla con Ilario Vallifuoco a FuoriFestival, il vodcast itinerante del Brand Journalism Festival 2026, affrontando il tema della responsabilità informativa delle imprese, tra verifica delle fonti, comunicazione e impegno sociale. Un confronto che tocca anche i giovani, l'inclusione e i progetti di Lactalis dedicati al benessere.