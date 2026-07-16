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Roma, 22enne sequestrato e torturato in un b&b a Trastevere: tra gli arrestati Solø, finalista Area Sanremo 2025

Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai, mentre un loro amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma

Auto carabinieri
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16 luglio 2026 | 22.04
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Per circa due ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un b&b nel cuore di Trastevere. Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, Xhensila Hoxha, attrice albanese nota come Jenny Matai, mentre un loro amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l’accusa, a vario titolo e in concorso tra loro, è di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata.

Le indagini dei carabinieri, coordinate da pm del dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, sono scattate dopo la denuncia-querela della vittima, un ragazzo di 22 anni. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e al tracciamento delle celle, gli investigatori hanno ricostruito l'incubo vissuto dal giovane nell'ottobre del 2025 a Trastevere.

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sequestro tortura Area Sanremo 2025 Luigi Augusto Bellini luigi augusto bellini solo
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