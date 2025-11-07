circle x black
Cerca nel sito
 

LUM, Garzoni: "Raggiunta quota quattromila studenti"

07 novembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Compiere venticinque anni rappresenta un momento di maturità. Tracciando un primo bilancio, abbiamo raggiunto quota quattromila studenti, abbiamo quattro Dipartimenti e siamo stati in grado di aggiungere i corsi di Medicina e Ingegneria". È quanto dichiarato da Antonello Garzoni, Rettore dell'Università LUM "Giuseppe De Gennaro", durante la Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026. "Stiamo crescendo molto – ha concluso – la nostra squadra è formata da centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali rappresentano il top della ricerca mondiale. Ci prepariamo al futuro affrontando anche i cambiamenti di questa sede che inizia ad accogliere un nuovo Campus".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza